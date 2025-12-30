VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Andrei SIAURUK
Č. j. CPR-30028-3/ČJ-2025-930310-V243, Andrei SIAURUK, nar. 25.5.1988, st. přísl. Běloruská republika
Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 07.10.2025, č.j. CPR-30028-3/ČJ-2025-930310-V243, které bylo vydáno v odvolacím řízení k rozhodnutí Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort ze dne 14.08.2025, č.j. KRPP-114767-10/ČJ-2025-030022, si můžete vyzvednout u Ředitelství služby cizinecké policie, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 13.30 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 30.12.2025
Sejmuto dne: 15.01.2026