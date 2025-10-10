Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnosti - Dávid MALÍK
Č. j. KRPT-240902-33/TČ-2025-070217
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Jablunkov
Nádražní 202, 739 91 Jablunkov
Č. j. KRPT-240902-33/TČ-2025-070217 Jablunkov 8. října 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení policie ČR Jablunkov v trestní věci pod č.j. KRPT-240902/TČ-2025-070217
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: Dávid MALÍK, nar. 20.12.2002 v Košice, st. přísl. SVK, doručovací adresa Slovenská republika | Havanská 2563/4 Košice možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 23.9.2025 vedené pod č.j. KRPT-240902/TČ-2025-070217, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodní oddělení policie ČR Jablunkov, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek obvodní oddělení policie ČR Jablunkov, nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodní oddělení policie ČR Jablunkov Nádražní 202, PSČ 73991 Jablunkov a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 19:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Nowak Alan, tel. 974732751, mail: fm.oo.jablunkov@pcr.cz
Vyřizuje: prap. Alan Nowak
inspektor
Vyvěšeno dne: 10.10.2025
Sejmuto dne: 25.10.2025