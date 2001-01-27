Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ZLATKOV Valentin
Č. j. KRPM-125153-48/TČ-2025-140524
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
Obvodní oddělení Olomouc 4
Na Trati 78, 779 00 Olomouc
Olomouc 9. února 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení policie Olomouc 4, Na Trati 78 v Olomouci v trestním řízení č.j. KRPM-125153/TČ-2025-140524
oznamuje
dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:
Valentin ZLATKOV, nar. 27.01.2001 v Sofia, st. přísl. BGR
možnost převzetí následující písemnost:
Usnesení o vydání věci dle § 81a trestního řádu, ze dne 07.01.2026 pod č. j. KRPM-125153-45/TČ-2025-140524, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení policie Olomouc 4, ve věci zajištění fin. prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť nebyla zjištěna doručovací adresa výše uvedené.
Adresát si může písemnost vyzvednout na OOP Olomouc 4, Na Trati 78 v Olomouci, a to každý den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
prap. Jaroslav Tkocz, DiS.
inspektor
Vyvěšeno dne: 13.02.2026
Sejmuto dne: 01.03.2026