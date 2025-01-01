Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ZAHARČENKO Alona
Č. j. KRPU-153570-37/TČ-2025-040213
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Děčín - Podmokly, ul. Tržní 165/7, Děčín IV, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j. KRPU-153570/TČ-2025-040213
OZNAMUJE
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, že:
paní Alona ZAHARČENKO, nar.: 1999 si může vyzvednout tuto písemnost:
1/ Usnesení o zajištění finančních prostředků podle § 79a odst. 1 trestního řádu, vedené pod č. j. KRPU-153570-11/TČ-2025-040213,
z důvodu neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnosti si výše jmenovaná vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Děčín - Podmokly, Tržní 165/7, Děčín IV, 405 02, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení: 974441136,
nprap. Dominik Bydlák
vrchní inspektor
npor. Bc. Renata Michajličenková
vedoucí oddělení
tel.: 974441101
Vyvěšeno dne: 3. 9. 2025
Sejmuto dne: 18. 9. 2025