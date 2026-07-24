Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - YEROMENKO Mykhailo
Č. j. KRPM-169700-116/TČ-2025-140524
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
Obvodní oddělení Olomouc 4
Na Trati 78, 779 00 Olomouc
Č. j. KRPM-169700-116/TČ-2025-140524
Olomouc 24. července 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení policie Olomouc 4, Na Trati 78 v Olomouci v trestním řízení č.j. KRPM-169700/TČ-2025-140524
oznamuje
dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:
Mykhailo YEROMENKO, nar. 28.07.2000 v SCHASTYA, st. přísl. UKR, doklad: 902337414,
možnost převzetí následující písemnost:
Usnesení o vydání věci dle § 81a trestního řádu, ze dne 08.06.2026 pod č. j. KRPM-169700-103/TČ-2025-140524, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení policie Olomouc 4.
Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť nebyla zjištěna doručovací adresa výše uvedeného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na OOP Olomouc 4, Na Trati 78 v Olomouci, a to každý den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
prap. Jaroslav Tkocz, DiS.
inspektor
Vyvěšeno dne: 24.07.2026
Sejmuto dne: 09.08.2026