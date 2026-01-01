Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - výzva - RUSNÁK
Č. j. KRPH-85433-50/TČ-2025-050716
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
územní odbor Rychnov nad Kněžnou
obvodní oddělení
Mírové náměstí 232, 517 21 Týniště n. Orlicí
VÝZVA
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním
- usnesení o zajištění finančních prostředků podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie České republiky, Obvodní oddělení Týniště nad Orlicí, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou pod číslem jednacím č. j. KRPH-85433-17/TČ-2025-050716.
Adresát: Miloslav RUSNÁK, nar. 27.02.1972
Trvalé bydliště: Bratislavská 224/38, 602 00 Brno-Zábrdovice
Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou
Obvodní oddělení Týniště nad Orlicí
Mírové náměstí 232, 517 21 Týniště nad Orlicí
Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese neznámý, byly u policejního orgánu zmíněné zásilky uloženy.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 7:30 hod. do 15:30 hod.
Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.
S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
nprap. Jaroslav NYČ
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 06.01.2026
Sejmuto dne: 16.01.2026