VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - Vojtech BANDY

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
oddělení hospodářské kriminality
Č. j. KRPT-154175-28/TČ-2025-070481 Nový Jičín 24. března 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OHK SKPV Nový Jičín v trestním řízení č.j. KRPT-154175/TČ-2025-070481:
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobám:
Vojtech BANDY, nar. 26.06.1982, st. přísl. SVK, doklad: ZC121606, trv. bytem Karla Čapka č. p. 260, 417 42 Krupka-Maršov, Česko
možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 16.března 2025 vedené pod č. j. KRPT-154175-25/TČ-2025-070481 a KRPT-154175-26/TČ-2025-070481 ve věci vrácení zajištěných fin. prostředků na bankovním účtu č. 357463315/0300.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť ke jmenovanému byly zjištěny adresy pobytu, kdy však na těch si písemnosti řádné nepřebírají a dle zjištění pol. orgánu se na těchto adresách již nezdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou další doručovací adresu jmenovaného, na které by bylo možno písemnost doručit.
Adresát si může písemnost vyzvednout u policejního orgánu SKPV OHK ÚO Nový Jičín, a to v Novém Jičíně ulice Divadelní 879/3, Nový Jičín, a to každý pracovní den v době od 7:30 hod do 14:30 hod, a to do 5 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
nprap. Bc. Jan Vévoda vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 25.03.2026
Sejmuto dne: 31.03.2026