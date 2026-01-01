Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladyslav KULAKEVYCH
Č. j. KRPU-35638-29/ČJ-2026-040022-SV
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Ústí nad Labem, Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen OPKPE Ústí nad Labem), jako správní orgán příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád panu:
VladyslavKULAKEVYCH, muž, nar. 17.12.2008, státní příslušnost Ukrajina, bytem Ukrajina, Rivnenská oblast, Sarnenský rajon, Bilsk, cestovní pas Ukrajiny č. GK720578.
Výše jmenovaný účastník správního řízení si může vyzvednout tuto písemnost:
Usnesení o ustanovení opatrovníka č. j. KRPU-35638-24/ČJ-2026-040022-SV;
z důvodu jeho neznámého pobytu, neboť se účastníku řízení prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 z. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnost si může výše jmenovaný vyzvednout u správního orgánu na adrese OCP OPKPE Ústí nad Labem, Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, v době pondělí až pátek 07:00 – 15:00 hod., po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
internetová adresa:
www.policie.cz/sprava-severeceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Telefonické spojení 974 421 833
Oprávněná úřední osoba: nprap. Radomila Hroudová v. r.
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 13.03.2026
Sejmuto dne: 29.03.2026