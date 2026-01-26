Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - Vangjel DAJA
Č. j. : KRPU-187197-5/ČJ-2025-040022
Ústí nad Labem 26. ledna 2026
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Ústí nad Labem, Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen OPKPE Ústí nad Labem), jako správní orgán příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
pan Vangjel DAJA, dat. nar. 11.04.1973, st. přísl. Rruga Josif Budo, Kavaj.
Výše jmenovaný si může vyzvednout tyto písemnosti:
Opravné usnesení pod č.j.: KRPU-187197-3/ČJ-2025-040022
z důvodu neznámého pobytu, neboť se účastníku řízení prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 z. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnost si může výše jmenovaný vyzvednout u správního orgánu na adrese OCP OPKPE Ústí nad Labem, Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, v době pondělí až pátek 07:00 – 15:00 hod., po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
internetová adresa:
www.policie.cz/sprava-severeceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Telefonické spojení 974 421 833
Oprávněná úřední osoba: prap. Mgr. Markéta Macháňová v. r.
inspektor
Vyvěšeno od: 26.01.2026
Svěšeno do: 11.02.2026