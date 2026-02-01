Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TSVETANOV Yon
Č. j. KRPM-147364-4/ČJ-2025-1400DP
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor služby dopravní policie
Č. j. KRPM-147364-4/ČJ-2025-1400DP
Olomouc 12. února 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Věcně a místně příslušný správní orgán Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje vykonávající podle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vydává v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tuto
veřejnou vyhlášku
kterou O Z N A M U J E
pan Yon TSVETANOV, nar. 11. 07. 2008, trvale bytem na adrese Kochani č. 16, 4999 Bulharsko, jako osobě neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat, možnost převzít si doporučenou písemnost a to
Oznámení o místě uložení písemnosti vedené pod č. j. KRPM-147364-3/ČJ-2025-1400DP ze dne 17. prosince 2025, určenou do vlastních rukou.
Tato písemnost je uložena u správního orgánu, který ji vyhotovil a adresát, nebo jeho právní zástupce (§33 správního řádu) si ji může vyzvednout na adrese Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje odbor služby dopravní policie v Olomouci na ulici Tř. Kosmonautů č. 189/10, 771 36 Olomouc v úřední dny v době od 7:00 do 15:00 hod., po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení i bez jeho převzetí (§25 odst. 2 věta třetí správního řádu) - DORUČENÍ veřejnou vyhláškou.
Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na internetové adrese www.policie.cz.
plk. Mgr. Dušan VĚŽENSKÝ
vedoucí odboru
Vyvěšeno dne: 12.02.2026
Sejmuto dne: 27.02.2026