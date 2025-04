Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - Tetiana MOHOLDIAN

Č. j. KRPT-251029-73/TČ-2024-070481

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

územní odbor Nový Jičín

oddělení hospodářské kriminality

Divadelní 879/3, 741 11 Nový Jičín

Č. j. KRPT-251029-73/TČ-2024-070481 Nový Jičín 8. dubna 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Nový Jičín, Oddělení hospodářské kriminality

oznamuje

podle ust. § 64 odst. 4 zák. č. 141/1961 Sb., trestního řádu,

osobě Tetiana MOHOLDIAN (roz. HORDIICHUK), nar. 29.01.1986, možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení dle ust. § 79f tr. řádu ze dne 08.04. 2025 evidované pod. č.j. KRPT-251029-72/TČ-2024-070481, a to ve věci zrušení zajištění finančních prostředků.

Písemnost je v souladu s ust. § 64 odst. 4 zák. č. 141/1961 Sb., trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná policejnímu orgánu neuvedla žádnou doručovací adresu, na níž se fakticky zdržuje s tím, že se policejnímu orgánu nepodařilo výše uvedenou písemnost doručit na adrese trvalého bydliště jmenované, stejně jako na adrese, kterou dotyčná označila svému finančnímu ústavu jakožto adresu doručovací, neboť policejním orgánem bylo zjištěno, že se dotyčná na dříve uvedených adresách nezdržuje.

Výše uvedenou písemnost si adresát může vyzvednout na Oddělení hospodářské kriminality, tedy v Novém Jičíně na adrese Divadelní č.p. 879/3, a to každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 15:00 hod. a to do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

por. Bc. Adam Velart

komisař

tel. 974 735 353

email: krpt.podatelna@pcr.cz

id. dat. schránky: n5hai7v

Vyvěšeno dne: 08.04.2025

Sejmuto dne: 18.04.2025

