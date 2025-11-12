Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TANCOŠ Roman
Č. j. KRPM-68083-44/TČ-2025-140573-212
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
2. oddělení obecné kriminality
Žižkovo nám. č.4, 779 00 Olomouc
Olomouc 12. listopadu 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, 2. oddělení obecné kriminality, v trestním řízení vedeném pod č. j.: KRPM-68083/TČ-2025-140573,
oznamuje
dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:
- Roman TANCOŠ, nar. 2. 1. 2003, trv. bytem Lidická č. p. 101, 272 03 Kladno-Dubí,
možnost převzetí:
- Usnesení policejního orgánu vydaného pod č.j.: KRPM-68083-11/TČ-2025-140581, vydané Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality.
Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť na uvedené adrese se jmenovaný nezdržuje a policejnímu orgánu není známa žádná jiná doručovací adresa.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Olomouc, 2. oddělení obecné kriminality, Žižkovo nám. 4, Olomouc, a to každý pracovní den v rozmezí doby 07:00-15:00 hodin do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
por. Mgr. Robert Motáň
komisař
e-mail: robert.motan@pcr.cz
tel. 974 767 471
Vyvěšeno dne: 12.11.2025
Sejmuto dne: 27.11.2025