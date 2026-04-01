VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SUBBOTINA Daria

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Šumperk
Oddělení hospodářské kriminality
Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk
Č. j. KRPM-6380-48/TČ-2026-140981-TH
Šumperk 9. dubna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, Oddělení hospodářské kriminality, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPM-6380/TČ-2026-140981-TH:
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě: Daria SUBBOTINA, nar. 19.05.2003, st. příslušnost: UKR, možnost převzetí následující písemnosti:
- Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 13.01.2026 vydané pod č. j. KRPM-6380-17/TČ-2026-140917, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, Obvodní oddělení Zábřeh, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu;
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť výše jmenovaná neuvedla žádnou aktuální doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje, když na poslední uvedené adrese se nezdržuje a nepřebírá si zde ani doručovanou poštu. Policejní orgán tak nemá k dispozici žádnou aktuální doručovací adresu výše jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Šumperk, Oddělení hospodářské kriminality, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení po telefonické dohodě.
por. Bc. Tomáš Hönig
komisař
tel. 974 779 495
Vyvěšeno dne: 09.04.2026
Sejmuto dne: 25.04.2026