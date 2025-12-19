Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Stefan Durdevic
Č.j. KRPB-226286-3/ČJ-2025-0600CP
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor cizinecké policie
Kounicova 24, 611 32 Brno
Brno 19. prosince 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor cizinecké policie, Kounicova 24, 611 32 Brno, jako správní orgán věcně příslušný dle § 124 odst. 11 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), v souladu s § 25 odst. 1 v návaznosti na § 32 odst. 3 správního řádu
oznamuje,
že písemnost ze dne 13. listopadu 2025, č. j. KRPB-226286-1/ČJ-2025-0600CP, adresovaná účastníku řízení:
jméno a příjmení: Stefan Durdevic
datum narození: 16. 12. 2005
bytem: Annahof 4/10, 2020 Wolkersdorf im Weinviertel, Rakouská republika
je uložena k vyzvednutí na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, Brno. Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat a současně není osobou, které má být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo.
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje patnáctým dnem po jejím vyvěšení za doručenou.
Zpracoval:
kpt. Mgr. Marek Svoboda
Vyvěšeno dne: 19.12.2025
Sejmuto dne: 03.01.2026