English

 

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SMIRNOVA Loreta

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Přerov
Oddělení hospodářské kriminality
U Výstaviště 18, 751 52 Přerov  

Č. j. KRPM-47073-5/TČ-2026-140881

Přerov 20. května 2026

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Oddělení hospodářské kriminality v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPM-47073/TČ2026-140881

oznamuje
podle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:

Loreta SMIRNOVA, nar. 10.03.2001, Skolas iela 7, LV-4865 METRIENA, METRIENAS PAGASTS, MADONAS NOV Lotyšsko

možnost převzít si následující písemnost

Usnesení podle § 79a odst. 1 tr. řádu, vydané dne 20. března 2026 Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, Územním odborem Kroměříž, oddělením hospodářské kriminality pod č.j. KRPZ32696-10/TČ-2026-150881, ve věci zajištění fin. prostředků na bankovním účtu.  

Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, kdy adresa uvedená adresátem se nachází mimo Českou republiku a správnost adresy není možné ověřit.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Přerov, Oddělení hospodářské kriminality, U Výstaviště 18, Přerov a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.      

por. Bc. Roman Špunar, DiS.
komisař


Vyvěšeno dne 21.05.2026
Sejmuto dne 04.06.2026

