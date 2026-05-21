VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SMIRNOVA Loreta

Č. j. KRPM-47073-5/TČ-2026-140881
Přerov 20. května 2026
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Oddělení hospodářské kriminality v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPM-47073/TČ2026-140881
oznamuje
podle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:
Loreta SMIRNOVA, nar. 10.03.2001, Skolas iela 7, LV-4865 METRIENA, METRIENAS PAGASTS, MADONAS NOV Lotyšsko
možnost převzít si následující písemnost
Usnesení podle § 79a odst. 1 tr. řádu, vydané dne 20. března 2026 Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, Územním odborem Kroměříž, oddělením hospodářské kriminality pod č.j. KRPZ32696-10/TČ-2026-150881, ve věci zajištění fin. prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, kdy adresa uvedená adresátem se nachází mimo Českou republiku a správnost adresy není možné ověřit.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Přerov, Oddělení hospodářské kriminality, U Výstaviště 18, Přerov a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
por. Bc. Roman Špunar, DiS.
komisař
Vyvěšeno dne 21.05.2026
Sejmuto dne 04.06.2026