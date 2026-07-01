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Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SKAREDINA Alina

KRPM-169700-115/TČ-2025-140524 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
Obvodní oddělení Olomouc 4
Na Trati 78, 779 00 Olomouc

Č. j.  KRPM-169700-115/TČ-2025-140524

Olomouc 8. července 2026

 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení policie Olomouc 4, Na Trati 78 v Olomouci v trestním řízení č.j. KRPM-169700/TČ-2025-140524

oznamuje

dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:

Alina SKAREDINA, nar. 26.04.2000 v KATAYSK, st. přísl. RUS, doklad: 902774508,

možnost převzetí následující písemnost:

Usnesení o vydání věci dle § 81a trestního řádu, ze dne 08.06.2026 pod č. j. KRPM-169700-97/TČ-2025-140524, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení policie Olomouc 4.

Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť nebyla zjištěna doručovací adresa výše uvedené.

Adresát si může písemnost vyzvednout na OOP Olomouc 4, Na Trati 78 v Olomouci, a to každý den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

prap. Jaroslav Tkocz, DiS.
inspektor

Vyvěšeno dne: 09.07.2026
Sejmuto dne: 24.07.2026

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