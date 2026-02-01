VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost- Said BAYRAMOV
Č. j. CPR-35585-3/ČJ-2024-930310-V48 Said BAYRAMOV, nar.25.07.2005, st. přísl. Ázerbajdžán
Vyrozumění o pokračování v řízení o odvolání ve věci správního vyhoštění, vedené pod č.j. CPR-35585-3/ČJ-2024-930310-V248, ze dne 19.1.2026, si můžete vyzvednout u Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Odbor správních činností a metodiky, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 14.00 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 09.02.2026
Sejmuto dne: 25.02.2026