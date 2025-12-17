Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - Rohit KAMBOJ
Č. j. KRPU-206356-30/ČJ-2025-040026-SV
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytových agend, pracoviště Ústí nad Labem, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie a smluvních států cizince Rohit KAMBOJ, nar. 25.01.2004, adresa pobytu Nordkapstrasse 4, Berlín, Německo.
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:
Usnesení o ustanovení opatrovníka, č.j. KRPU-206356-29/ČJ-2025-040026-SV ze dne 15.12.2025.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenovanému prokazatelně nedaří doručovat písemnosti. Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytových agend, pracoviště Ústí nad Labem v každý pracovní den v době od 08:00 hodin do 15:00 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
Vyvěšeno dneí: 17.12.2025
Sejmuto dne: 2.1.2026
nprap. Ing. Květuše Peksová
vrchní inspektor
oprávněná úřední osoba