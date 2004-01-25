Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost – Rohit KAMBOJ
Č. j. KRPU-206356-37/ČJ-2025-040026-SV
Účastník řízení:
Rohit KAMBOJ
nar. 25.01.2004
st. přísl. Indie
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytových agend, pracoviště Ústí nad Labem, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie a smluvních států cizince Rohit KAMBOJ, nar. 25.01.2004, st. přísl. IND, adresa pobytu Nordkapstrasse 4, Berlín, Německo.
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:
Rozhodnutí o správním vyhoštění, č.j. KRPU-206356-35/ČJ-2025-040022-SV ze dne 16.02.2026.
Rozhodnutí o nákladech řízení, č.j. KRPU-206356-36/ČJ-2025-040022-SV ze dne 16.02.2026.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenovanému prokazatelně nedaří doručovat písemnosti. Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytových agend, pracoviště Ústí nad Labem v každý pracovní den v době od 08:00 hodin do 15:00 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
nprap. Ing. Květuše Peksová, v.r.
vrchní inspektor
oprávněná úřední osoba
Vyvěšeno dne: 16.02.2026
Sejmuto dne: 03.03.2026