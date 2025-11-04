Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - RAFAELOVÁ Jasmína

Č. j. KRPM-63441-97/TČ-2024-140518 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
Obvodní oddělení Šternberk
Oblouková 4, 785 01 Šternberk

Č. j.  KRPM-63441-97/TČ-2024-140518

Šternberk 4. listopadu 2025

Veřejná vyhláška
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení Šternberk v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPM-63441/TČ-2024-140518

oznamuje
dle § 64 odst. 4 zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád, osobě

Jasmína RAFAELOVÁ (roz. EBERTOVÁ), nar. 02.01.2000 v Levice, trv. bytem Poľná č. p. 17, 934 01 Levice, Slovensko

možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 30.04.2024 vedené pod č.j. KRPM-63441-9/TČ-2024-140518, vydané Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení Šternberk ve věci zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu.

Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť současný pobyt jmenované není známý.

Adresát může písemnost vyzvednout na Obvodním oddělení Šternberk, Oblouková 4, Šternberk, a to kdykoliv do 15 dnů od dne zveřejnění tohoto oznámení.

prap. Ing. Hana Oklešťková
inspektor


Vyvěšeno dne 04.11.2025
Sejmuto dne 20.11.2025

