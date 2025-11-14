Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost -Pylyp SAPELCHENKO

Č. j. KRPU-53712-23/ČJ-2025-040022 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst.2 z.č.. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)

            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Ústí nad Labem, Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen OPKPE Ústí nad Labem), jako správní orgán příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

pan Pylyp SAPELCHENKO, dat. nar. 09.03.2004, st. přísl. Ukrajina, bytem Kruszwicka 6/8, Wroclaw 52-007, Polská republika

Výše jmenovaný si může vyzvednout tuto písemnost:

           

Výzva ke sdělení údajů, vedená pod č. j.: KRPU-53712-21/ČJ-2025-040022

            Z důvodu neznámého pobytu, neboť se účastníku řízení prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 z. č. 500/2004 Sb., správní řád.

            Písemnost si může výše jmenovaný vyzvednout u správního orgánu na adrese OPKPE Ústí nad Labem,  Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, v  době pondělí až pátek  07:00 – 15:00 hodin, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

            Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

internetová adresa:

www.policie.cz/sprava-severeceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

Telefonické spojení 974 421 833

Vyvěšeno:      14.11.2025
Svěšeno:        29.11.2025


Zpracoval:

prap. Tomáš Procházka
Inspektor



 

