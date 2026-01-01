Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PLOTNIC Martin

Č. j. KRPM-162272-3/ČJ-2025-1400PZ 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
odbor služby pořádkové policie

Č. j. KRPM-162272-3/ČJ-2025-1400PZ

Olomouc 13. ledna 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Věcně a místně příslušný správní orgán odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje vydává v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), tuto

veřejnou vyhlášku,
kterou O Z N A M U J E

panu Martin Plotnic, nar. 1975, trv. bytem Labská č. 256, Předměřice nad Labem, jako osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat, možnost převzít si

doporučenou písemnost vedenou pod č. j.KRPM-162272-3/ČJ-2025-1400PZ, určenou do vlastních rukou, ve věci jednání ze dne 13. 07. 2025. 

Tato písemnost je uložena u správního orgánu, který ji vyhotovil a adresát, nebo jeho právní zástupce (ust. § 33 správního řádu) si ji může vyzvednout na adrese Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pořádkové policie v Olomouci na ulici tř. Kosmonautů č. 189/10, 771 36 Olomouc v úřední dny v době od 7:00 do 15:00 hod. po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení i bez jeho převzetí (ust. § 25 odst. 2 věta třetí správního řádu) – doručení veřejnou vyhláškou.

plk. Mgr. Jan GRMOLENSKÝ
vedoucí odboru


Vyvěšeno dne: 13.01.2026
Sejmuto dne: 28.01.2026

