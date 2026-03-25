Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PESHEV Delcho

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
2. oddělení obecné kriminality
Žižkovo nám. č. 4, 779 00 Olomouc

Č. j.  KRPM-130882-38/TČ-2025-140573-MOR

Olomouc 25. března 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, 2. oddělení obecné kriminality, v trestním řízení vedeném pod č. j.: KRPM-130882/TČ-2025-140573-MOR,

oznamuje

dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:

  • Delcho Peshev, nar. 17. 12. 2004, st. přísl. BG, trvale bytem Gotse Delchev 36e, Motopist, 2900, Bulharsko, přechodně Kremličkova 986/1, Praha, 140 00, Česko

možnost převzetí:

  • Usnesení policejního orgánu vydaného pod č.j.: KRPM-130882-11/TČ-2025-140571, vydané Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, 1. oddělení obecné kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování.

Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť na uvedené adrese se jmenovaný nezdržuje a policejnímu orgánu není známa žádná jiná doručovací adresa.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Olomouc, 2. oddělení obecné kriminality, Žižkovo nám. 4, Olomouc, a to každý pracovní den v rozmezí doby 07:00-15:00 hodin do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

por. Mgr. Robert Motáň
komisař


Vyvěšeno dne: 25.03.2026
Sejmuto dne: 09.04.2026

