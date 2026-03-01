Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PEDAK Artur
Č. j. KRPM-151194-71/TČ-2025-140981-RH
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Šumperk
Oddělení hospodářské kriminality
Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk
Č. j. KRPM-151194-71/TČ-2025-140981-RH
Šumperk 5. března 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk - OHK v trestním řízení č.j. KRPM-151194/TČ-2025-140981:
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě Artur PEDAK, nar. 01.10.2004, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 6.11.2025 vedené pod č. j. KRPM-151194-13/TČ-2025-140981, vydané Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, ÚO Šumperk - OHK, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Šumperk - OHK, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení po telefonické dohodě.
por. Ing. Radek Hostýnek
komisař
tel: 974 779 486
Vyvěšeno dne: 05.03.2026
Sejmuto dne: 20.03.2026