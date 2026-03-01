Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PEDAK Artur

Č. j. KRPM-151194-71/TČ-2025-140981-RH 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Šumperk
Oddělení hospodářské kriminality
Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk

Č. j. KRPM-151194-71/TČ-2025-140981-RH

Šumperk 5. března 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk - OHK v trestním řízení  č.j. KRPM-151194/TČ-2025-140981:

oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě Artur PEDAK, nar. 01.10.2004, možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 6.11.2025 vedené pod č. j. KRPM-151194-13/TČ-2025-140981, vydané Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, ÚO Šumperk - OHK, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.

Adresát si může písemnost vyzvednout na  Územním odboru Šumperk - OHK, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení po telefonické dohodě.

por. Ing. Radek Hostýnek
komisař
tel: 974 779 486


Vyvěšeno dne: 05.03.2026
Sejmuto dne: 20.03.2026

