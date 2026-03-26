Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - Patrik Macháček
Č. j.: KRPT-79292-27/TČ-2026-070417
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Územní odbor Nový Jičín
Obvodní oddělení Studénka
Sjednocení 846
742 13 Studénka
Studénka 24.·března·2026
Počet stran: 1
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OOP Studénka v trestním řízení č.j. KRPT-79292/TČ-2026-070417
Oznamuje
Podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě
MACHÁČEK Patrik - nar. 27.2.1993 možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 21.3.2026 vedené pod č.j. KRPT-79292-13/TČ-2026-070417, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, OOP Studénka ve věci zajištění motorového vozidla Volkswagwen typ Sharan registrační značky 9B3 7703, WIN - WVWZZZ7MZ4V020213. Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb. trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na nejbližším obvodním oddělení policie České republiky a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Zpracoval:
npor. Bc. Marek Bartoš
974735760
Vyvěšeno dne: 26.3.2026
Sejmuto dne: 9.4.2026