Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - Oleh VOITSITSKYI
Č. j. KRPU-185903-27/ČJ-2025-040022-SV
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Ústí nad Labem, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění,
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzít následující písemnost účastník řízení pana Oleh VOITSITSKYI, datum narození 10.5.2007, státní příslušnost Ukrajina, trvalý pobyt (ulice, č. p., místo) neznámý, současný pobyt (ulice, č. p., místo) neznámý, adresa pro účely doručování (ulice, č. p., místo, PSČ): adresa v řízení zastoupen opatrovníkem Poradna pro integraci, z. ú., se sídlem v ul. Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem:
"Usnesení o ustanovení opatrovníka" dle ustanovení § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., ze dne 30.11.2025 vydané pod č. j. Č. j. KRPU-185903-26/ČJ-2025-040022-SV.
Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou z důvodu neznámého pobytu adresáta, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou.
Písemnosti si může účastník řízení vyzvednout u správního orgánu, na adrese: Policie České republiky, odbor cizinecké policie,oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Ústí nad Labem, Masarykova 27, Ústí nad Labem, v pracovních dnech od 07:00 do 17:00 hodin, po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení. Oznámená písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
internetová adresa: www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení: 974 421 833
prap. Marek Vorlíček
inspektor
Vyvěšeno dne: 4.12.2025
Sejmuto dne: 19.12.2025