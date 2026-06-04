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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Nurkuat KOBEGEN

Č. j. KRPH-23252-24/TČ-2026-050716 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
územní odbor Rychnov nad Kněžnou
obvodní oddělení
Mírové náměstí 232, 517 21 Týniště n. Orlicí

Č. j. KRPH-23252-24/TČ-2026-050716                                                                                                       Týniště n. Orlicí 4. června 2026
                                                                                                                                                                     Počet stran: 1

VÝZVA

podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním

- usnesení o zajištění finančních prostředků podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu, vydané policejním orgánem Policie České republiky, Obvodní oddělení Týniště nad Orlicí, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou pod číslem jednacím č. j. KRPH-23252-13/TČ-2026-050716

adresát: Nurkuat KOBEGEN, nar. 01.10.2002, st. přísl. KAZ, doklad: PA1235428

bydliště: Nad ÚŽLABINOU 708/1, 108 00 Praha - Malešice

Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou
Obvodní oddělení Týniště nad Orlicí
Mírové náměstí 232, 517 21 Týniště nad Orlicí

Jedná se o písemnosti, které je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese neznámý, byly u policejního orgánu zmíněné zásilky uloženy.

Uložené písemnosti si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 7:30 hod. do 15:30 hod.

Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.

S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Doručující policista: prap. Jiří Luňáček

                                                                                                                                                                prap. Jiří Luňáček
                                                                                                                                                                       inspektor


Vyvěšeno dne: 04.06.2026
​Sejmuto dne: 04.07.2026

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