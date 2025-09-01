Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - neustanovenému majiteli vozidla JAGUAR X-TYPE 2.2 D, rz 1BD8448
Č. j. KRPM-5945-6/ČJ-2024-141216
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov
Obvodní oddělení Prostějov 2
Janáčkova 2, 796 01 Prostějov
Prostějov 1. září·2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 2
oznamuje
současnému, doposud neustanovenému, majiteli vozidla
OA JAGUAR X-TYPE 2.2 D, rz 1BD8448, r.v. 2007, barva MODRÁ-METAL, vin SAJAF52107BJ20239, č. motoru BG, objem motoru 2198, celková hmotnost 2035, stav Provozované, číslo TP UL179591, číslo OTP UAZ759681,
možnost převzetí následující písemnosti:
- Usnesení ze dne 29.08.2025, č.j.: KRPM-5945-5/ČJ-2024-141216, vydané Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 2.
Písemnost je možné vyzvednout na Územním odboru Prostějov, Obvodním oddělení Prostějov 2, Janáčkova 2, Prostějov, a to každý pracovní den v rozmezí doby 07:00-15:00 hod. do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Patnáctým dnem po vyvěšení se výše uvedená písemnost, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, považuje za doručenou.
npor. Mgr. Radim Vaněk
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 01.09.2025
Sejmuto dne: 17.09.2025