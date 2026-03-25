Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MUNAILOV Andrei
Č. j. KRPM-140322-92/TČ-2025-140881
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Přerov
Oddělení hospodářské kriminality
U Výstaviště 18, 751 52 Přerov
Přerov 24. března 2026
Veřejná vyhláška
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Oddělení hospodářské kriminality v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPM-140322/TČ-2025-140881
oznamuje
podle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:
Andrei MUNAILOV, nar. 28.01.2002, bytem Stolična 412b, Sofia st. přísl. BGR,
možnost převzít si následující písemnost:
Usnesení podle § 79a odst. 1 tr. řádu, vydané dne 14. října 2025 Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územním odborem Přerov, 1. oddělením obecné kriminality pod č.j. KRPM-140322-18/TČ-2025-140871, ve věci zajištění fin. prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, kdy adresa uvedená adresátem se nachází mimo Českou republiku a správnost adresy není možné ověřit.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Přerov, Oddělení hospodářské kriminality, U Výstaviště 18, Přerov a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
por. Bc. Roman Špunar, DiS.
komisař
Vyvěšeno dne 25.03.2026
Sejmuto dne 08.04.2026