Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MRÁČKOVÁ Petra

Č. j. KRPM-160892-57/TČ-2025-141215 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov
Obvodní oddělení Prostějov 1
Újezd 12, 796 01 Prostějov

Č. j. KRPM-160892-57/TČ-2025-141215

Prostějov 25. února 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, v trestním řízení  vedeném pod č.j. KRPM-160892/TČ-2025-141215:

oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,

osobě: Petra MRÁČKOVÁ, nar. 29.05.2000, trv. bytem Jankov č. p. 46, 373 84 Jankov, možnost převzetí následující písemnosti:

 - Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 27.11.2025 vedené pod č. j. KRPM-160892/-9TČ-2025-141215, vydaného policejním orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu;

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť výše jmenovaná se na poslední uvedené adrese nezdržuje. Současná adresa jejího pobytu není policejnímu orgánu není známa. Policejní orgán tak nemá k dispozici žádnou aktuální doručovací adresu výše jmenované osoby.

Adresát si může písemnost vyzvednout na  Územním odboru Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, Újezd 12, 796 01 Prostějov, a  to každý pracovní den, do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, po telefonické dohodě.

nprap. Kamila Navrátilová
vrchni inspektor


Vyvěšeno dne: 26.02.2026
Sejmuto dne: 13.03.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 