Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MRÁČKOVÁ Petra
Č. j. KRPM-160892-57/TČ-2025-141215
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov
Obvodní oddělení Prostějov 1
Újezd 12, 796 01 Prostějov
Prostějov 25. února 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPM-160892/TČ-2025-141215:
oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
osobě: Petra MRÁČKOVÁ, nar. 29.05.2000, trv. bytem Jankov č. p. 46, 373 84 Jankov, možnost převzetí následující písemnosti:
- Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 27.11.2025 vedené pod č. j. KRPM-160892/-9TČ-2025-141215, vydaného policejním orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu;
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť výše jmenovaná se na poslední uvedené adrese nezdržuje. Současná adresa jejího pobytu není policejnímu orgánu není známa. Policejní orgán tak nemá k dispozici žádnou aktuální doručovací adresu výše jmenované osoby.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, Újezd 12, 796 01 Prostějov, a to každý pracovní den, do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, po telefonické dohodě.
nprap. Kamila Navrátilová
vrchni inspektor
Vyvěšeno dne: 26.02.2026
Sejmuto dne: 13.03.2026