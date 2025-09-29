Policie České republiky  

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost - Miroslav GRUNDZA

Č. j. KRPZ-23765-83/TČ-2025-150581 

Zlín 29. září 2025
Počet stran: 1

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České  republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, oddělení hospodářské kriminality, Nám. T.G.M 3218, 760 01 Zlín v trestní věci vedené pod č.j. KRPZ- 23765/TČ-2025 - 150581

oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č.141/1961 Sb., trestní řád,

Osobě: Miroslav GRUNDZA, nar. 13.06.1960 možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu ze dne 08.09.2025, vedené pod č.j. KRPZ-23765-78/TČ-2025-150581, vydané Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, Územním odborem Zlín, Oddělení hospodářské kriminality.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou,  neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, oddělení hospodářské kriminality nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.

Adresát si může písemnost vyzvednout na oddělení hospodářské  kriminality,  Územního odboru Zlín, Nám. T.G.M. 3218, 760 01 Zlín, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt nprap. Bc. Ondřej Bečica,  DiS., tel.  974 666 485.

Zpracoval :

nprap. Bc. Ondřej Bečica
vrchni inspector

Vyvěšeno dne:29.09.2025
Sejmuto dne: 09.10.2025

