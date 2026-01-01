Policie České republiky  

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost - Markéta JAROŠČÁKOVÁ

Č. j. KRPZ-30234-140/TČ-2024-150581 

Zlín 5. ledna 2026
Počet stran: 1

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít písemnost

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Oddělení hospodářské kriminality v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 z. č. 141/1961 Sb. (trestní řád) informuje osoby:

Markéta JAROŠČÁKOVÁ, nar. 02.09.1976

o možnosti dle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, převzít následujících  písemnosti:

Opis usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 trestního řádu, vydané pod č.j. KRPZ-30234-115/TČ-2024-150581, adresované shora jmenované Markétě Jaroščákové.

Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť je nelze doručit podle § 50 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., na uvedené doručovací adrese nebylo zásilku možno vložit do schránky ani na jiné vhodné místo.

Jednotliví adresáti si mohou písemnost vyzvednout na Oddělení hospodářské kriminality, nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín, každý pracovní den od 07:00 hod. do 15:00 hod. do 10 dnů ode dne uložení.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 10 dnů. (§ 50 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb.), poslední den této lhůty je dnem doručení.

Zpracoval:

por. Bc. Ing. Tomáš Kubica
komisař

Vyvěšeno dne: 06.01.2026
Sejmuto dne: 16.01.2026

