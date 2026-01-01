Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MANGOČIS Dimitris
Č. j. KRPM-160288-3/ČJ-2025-1400PZ
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
odbor služby pořádkové policie
Č. j. KRPM-160288-3/ČJ-2025-1400PZ
Olomouc 13. ledna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Věcně a místně příslušný správní orgán odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje vydává v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), tuto
veřejnou vyhlášku,
kterou O Z N A M U J E
panu Dimitris Mangočis, nar. 1975, trv. bytem Komenského č. 233/2, Jeseník, jako osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat, možnost převzít si
doporučenou písemnost vedenou pod č. j.KRPM-160288-2/ČJ-2025-1400PZ, určenou do vlastních rukou, ve věci jednání ze dne 01. 11. 2025.
Tato písemnost je uložena u správního orgánu, který ji vyhotovil a adresát, nebo jeho právní zástupce (ust. § 33 správního řádu) si ji může vyzvednout na adrese Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pořádkové policie v Olomouci na ulici tř. Kosmonautů č. 189/10, 771 36 Olomouc v úřední dny v době od 7:00 do 15:00 hod. po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení i bez jeho převzetí (ust. § 25 odst. 2 věta třetí správního řádu) – doručení veřejnou vyhláškou.
plk. Mgr. Jan GRMOLENSKÝ
vedoucí odboru
Vyvěšeno dne: 13.01.2026
Sejmuto dne: 28.01.2026