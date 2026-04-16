Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o možnosti převzít písemnost - Makram MATHLOUTHI
Č. j. KRPJ-79353-55/ČJ-2025-160022-SV
K č. j.KRPJ-79353/ČJ-2025-160022-SV
Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v řízení o správním vyhoštění z přechodného pobytu na území cizince Makram MATHLOUTHI, nar. 12.01.1985, státní příslušnost: Tunis,
oznamuje podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzít následující písemnost:
Vyrozumění o skončení dokazování č. j. KRPJ-79353-55/ČJ-2025-160022-SV
ze dne 16. 04. 2026
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenované prokazatelně nedaří doručovat písemnosti.
Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Wolkerova 4448/37, 586 01 Jihlava v každý pracovní den v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
Zpracoval:
nprap. Mgr. Bc. Jakub Vala DiS.
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 16.04.2026