Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - majitelům SIM
Č. j. KRPM-155818-137/TČ-2023-140581-23
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
Oddělení hospodářské kriminality
Žižkovo nám. č.4, 779 00 Olomouc
Olomouc 27. srpna 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality v trestním řízení č.j.: KRPM-155818/TČ-2023-140581-23
oznamuje
odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, majitelům SIM s tel. č.:
1. 704906105 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
2. 605198434 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
3. 704906006 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
4. 704905971 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
5. 733424835 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
6. 732400186 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
7. 605176925 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
8. 704925335 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
9. 704906089 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
10. 732390205 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
11. 704924882 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
12. 704925235 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
13. 704905994 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
14. 734816333 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
15. 704906019 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
16. 733425852 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
17. 704906009 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
18. 733425992 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
19. 704905988 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
20. 605152485 operátora spol. T-Mobile Czech Republic a.s.
21. 728973645 operátora spol. O2 Czech Republic a.s.
22. 607754338 operátora spol. O2 Czech Republic a.s.
možnost převzetí následující písemnosti:
- Usnesení ze dne 26.08.2025, č.j.: KRPM-155818-135/TČ-2023-140581-23, č.j. KRPM-155818-136/TČ-2023-140581-23, vydané Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality.
Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou.
Písemnost je možné vyzvednout na Územním odboru Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality, Žižkovo nám. 4, Olomouc, a to každý pracovní den v rozmezí doby 07:00-15:00 hod. do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
nprap. Bc. Lenka Malínková
vrchní inspektor
tel. 974 766 381
Vyvěšeno dne: 28.08.2025
Sejmuto dne: 11.09.2025