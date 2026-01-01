Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KRUPIČKA JIŘÍ
KRPU-45417-6/ČJ-2026-0400IZ
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 135 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „správní řád“) osobě Jiří Krupička, nar. 13.02.1982, trvale bytem Týniště 30, 400 02 Zubrnice, okr. Ústí nad Labem, že si může vyzvednout „Rozhodnutí o pozastavení zapsané autorizace a zajištění zbraně, pod Č. j. KRPU-45417-6/ČJ-2026-0400IZ.
Písemnost se nedaří prokazatelně doručit do vlastních rukou podle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu.
Rozhodnutí si může výše jmenovaný vyzvednout u uvedeného správního orgánu na adrese odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem, ve dnech pondělí až pátek vždy od 07:30 do 15:00 hodin, po dobu patnácti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, po telefonické domluvě.
Oznámená písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta třetí správního řádu), pokud byla současně splněna i povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Internetová adresa:
www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Telefonické spojení: 974 421 306
Oprávněná úřední osoba: kpt. Mgr. Martina Štěpánová Vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 14. 4. 2026
Sejmuto dne: 30. 4. 2026