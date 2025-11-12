Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KLEIMENOVS Pavels
Č. j. KRPM-100098-23/TČ-2025-140524
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
Obvodní oddělení Olomouc 4
Na Trati 78, 779 00 Olomouc
Olomouc 12. listopadu 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení policie Olomouc 4, Na Trati 78 v Olomouci v trestním řízení č.j. KRPM-100098/TČ-2025-140524
oznamuje
dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:
Pavels KLEIMENOVS, nar. 01.12.1999 v Lotyšsko, Daugavpils, st. přísl. LVA,
možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle § 79a trestního řádu, vydané dne 20.07.2025, pod KPRM-100098-7/TČ-2025-140524, Krajský ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení policie Olomouc 4, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť nebyla zjištěna doručovací adresa výše uvedeného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na OOP Olomouc 4, Na Trati 78 v Olomouci, a to každý den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
prap. Bc. Monika Chrudinová
inspektor
Vyvěšeno dne: 12.11.2025
Sejmuto dne: 28.11.2025