Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - JAŠEK Martin

Č. j. KRPM-81690-4/ČJ-2025-1400PZ 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor služby pořádkové policie

Č. j.  KRPM-81690-4/ČJ-2025-1400PZ

Olomouc 7. srpna 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje jakožto věcně a místně příslušný správní orgán vydává v souladu s ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), tuto

veřejnou vyhlášku,

kterou O Z N A M U J E

panu Martinu JAŠKOVI, nar. 1989, trv. bytem Zeyerova 835/16, 779 00 Olomouc, jako osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat, možnost převzít si doporučenou písemnost vedenou pod č. j. KRPM-81690-2/ČJ-2025-1400PZ ze dne 3. července 2025, určenou do vlastních rukou. 

Tato písemnost je uložena u správního orgánu, který ji vyhotovil a adresát, nebo jeho zmocněnec (ust. § 33 správního řádu), si ji může vyzvednout na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pořádkové policie, v Olomouci na ulici tř. Kosmonautů č. 189/10, 771 36 Olomouc, a to v úřední dny v době od 7:00 do 15:00 hod. po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení i bez jeho převzetí (ust. § 25 odst. 2 věta třetí správního řádu) – doručení veřejnou vyhláškou.

Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.policie.cz.

plk. Mgr. Jan GRMOLENSKÝ
vedoucí odboru služby pořádkové policie


Vyvěšeno dne: 7. 8. 2025
Sejmuto dne: 22. 8. 2025

