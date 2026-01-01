Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - JANICKI Mateusz
Č. j. KRPM-111975-51/TČ-2025-140524
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
Obvodní oddělení Olomouc 4
Na Trati 78, 779 00 Olomouc
Olomouc 13. ledna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení policie Olomouc 4, Na Trati 78 v Olomouci v trestním řízení č.j. KRPM-111975/TČ-2025-140524
oznamuje
dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:
Mateusz JANICKI, nar. 20.06.1989, st. přísl. POL, doklad: CGY698296, trv. bytem Rodzinna 7/64, 573 00 Klodzko
možnost převzetí následující písemnost:
Usnesení o zrušení zajištění věci dle § 79a odst. 1 trestního řádu, ze dne 08.01.2026 pod č. j. KRPM-111975-49/TČ-2025-140524, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení policie Olomouc 4, ve věci zrušení zajištění fin. prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť nebyla zjištěna doručovací adresa výše uvedené.
Adresát si může písemnost vyzvednout na OOP Olomouc 4, Na Trati 78 v Olomouci, a to každý den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
nprap. Ing. Martin Czyž
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 13.01.2026
Sejmuto dne: 29.01.2026