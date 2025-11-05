Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - IVANOV Alexandr
Č. j. KRPM-164170-83/TČ-2023-140573-508
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
2. oddělení obecné kriminality
783 91 Uničov
Č. j. KRPM-164170-83/TČ-2023-140573-508
Uničov 4. listopadu·2025
Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, 2. oddělení obecné kriminality v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPM-164170/TČ-2023-140573
oznamuje
dle § 64 odst. 4 zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád, osobě
Alexandr IVANOV, nar. 14.07.1990, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení dle § 159a odst. 1 tr. řádu vedené pod č.j. KRPM-164170/TČ-2023-140573-505, vydané Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, 2. oddělení obecné kriminality.
Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť současný pobyt jmenovaného není známý.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení Uničov, ul. Gen. Svobody č. 1214, 783 91 Uničov (stálá služba).
Pokud si adresát písemnost nevyzvedne do 10 dnů od okamžiku, kdy byly připravena k vyzvednutí (vyvěšena), bude považován poslední den této lhůty za den, kdy byla písemnost doručena.
por. Tibor Valena DiS.
komisař
Vyvěšeno dne 05.11.2025
Sejmuto dne: 16.11.2025