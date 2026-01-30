Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - Ivan KOVAŘÍK
Č. j. KRPT-132300-123/TČ-2025-070481
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
oddělení hospodářské kriminality
Divadelní 879/3
741 11 Nový Jičín
Č. j. KRPT-132300-123/TČ-2025-070481 Nový Jičín 29. ledna 2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost
K č. j. KRPT-132300/TČ-2025-070481
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OHK SKPV Nový Jičín v trestním řízení č.j. KRPT-113980/TČ-2025-070481:
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:
Ivan KOVAŘÍK, nar. 15.10.1954 v Praha 4, vdovec, doklad: 216372641, trv. bytem Krhanická 719/25, 142 00 Praha-Kamýk
možnost převzetí následující písemnosti:
1) Usnesení podle ustanovení § 79f odst.3 tr. řádu ze dne 15. prosince 2025 vedené pod č. j. KRPT-132300-120/TČ-2025-070481, ve věci uložení fin. prostředků do úschovy k Okresnímu soudu v Novém Jičíně
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť výše jmenovaný se na zjištěné adrese pobytu nezdržuje ani si nepřebírá poštovní zásilky. Policejní orgán nemá k dispozici žádné další doručovací adresy jmenovaného, na které by bylo možno písemnost doručit.
Adresát si může písemnost vyzvednout u policejního orgánu SKPV OHK ÚO Nový Jičín, a to v Novém Jičíně ulice Divadelní 879/3, Nový Jičín, a to každý pracovní den v době od 7:30 hod do 14:30 hod, a to do 5 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
nprap. Bc. Jan Vévoda
vrchní inspektor
tel: 974735347
jan.vevoda@pcr.cz
DS:n5hai7v
Vyvěšeno dne: 30.01.2026
Sejmuto dne: 04.02.2026