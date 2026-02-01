Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - HORVÁTH Marek
Č. j. KRPM-153669-54/TČ-2025-141279
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov
Oddělení analytiky a kybernetické kriminality
Újezd 12, 796 01 Prostějov
Č. j. KRPM-153669-54/TČ-2025-141279
Prostějov 10. února 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, se sídlem Újezd 12, Prostějov, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPM-153669/TČ-2025-141279:
oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě: Marek HORVÁTH, nar. 14.12.1991, st. příslušnost Slovenská republika, možnost převzetí následující písemnosti:
- Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 11.11.2025 vedené pod č. j. KRPM-153669-3/TČ-2025-141279, vydaného policejním orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť výše jmenovaný se na poslední uvedené adrese nezdržuje a nepřebírá si zde ani doručovanou poštu. Současná adresa trvalého pobytu policejnímu orgánu není známa. Policejní orgán tak nemá k dispozici žádnou aktuální doručovací adresu výše jmenované osoby.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, se sídlem Újezd 12, Prostějov, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení po telefonické dohodě.
por. Bc. Tomáš Mnich
komisař
Vyvěšeno dne: 11.02.2026
Sejmuto dne: 26.02.2026