Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - HELLER Tomáš

Č. j. KRPM-13304-67/TČ-2025-140581-14 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
Oddělení hospodářské kriminality
Žižkovo nám. č.4, 779 00 Olomouc

Olomouc 29. ledna 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality v trestním řízení vedeném pod č.j.: KRPM-13304/TČ-2025-140581

oznamuje

dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě

Tomáš HELLER, nar. 07.03.1990, trv. bytem Na konečné 206/9, 415 01 Teplice-Prosetice

možnost převzetí následující písemnost:

- Usnesení policejního orgánu vydaného pod č.j.: KRPM-13304-64/TČ-2025-140581, vydané Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality.

Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť na uvedené adrese se jmenovaná nezdržuje a policejnímu orgánu není známa žádná jiná doručovací adresa.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality, Žižkovo nám. 4, Olomouc, a to každý pracovní den v rozmezí doby 07:00-15:00 hod. do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

por. Mgr. Radek Gomola
komisař


Vyvěšeno dne: 29.01.2026
Sejmuto dne: 13.02.2026

