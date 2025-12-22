Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost - Grigor TCHANKOTADZE
Č. j. KRPZ-109018-32/ČJ-2025-150023-SV-VS
Vsetín 22. prosince 2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Vsetín, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci správního vyhoštění pana Grigor TCHANKOTADZE, nar.16. 8. 1989, st. přísl. Gruzie
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzetí následujících písemností adresovaných shora jmenovanému:
- Usnesení o ustanovení opatrovníka - č. j. KRPZ-109018-31/ČJ-2025-150023-SV-VS ze dne 22. 12. 2025.
- Rozhodnutí o správním vyhoštění č. j. KRPZ-109018-27/ČJ-2025-150023-SV-VS ze dne 3. 11. 2025 a rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady správního řízení č. j. 109018-26/ČJ-2025-150023- SV-VS ze dne 3. 11. 2025.
Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenované prokazatelně nedaří doručovat písemnosti.
Adresát si může písemnosti vyzvednout na Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Vsetín, Hlásenka 1516, 755 23 Vsetín, každý pracovní den od 07:00 do 15:00 hodin do 15 dnů ode dne oznámení.
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů (§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.).
Poslední den této lhůty je dnem doručení.
nprap. Lenka Šimáková
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 22.12.2025
Sejmuto dne: 06.01.2026