Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - GIŇA Dominik
Č. j. KRPM-117432-3/ČJ-2025-1400DP
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor služby dopravní policie
Č. j. KRPM-117432-3/ČJ-2025-1400DP
Olomouc 22. září 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Věcně a místně příslušný správní orgán Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje vykonávající podle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vydává v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tuto
veřejnou vyhlášku
kterou O Z N A M U J E
pan Dominik Giňa, nar. 26. 11. 2004, trvale bytem na adrese Jedlí č. 151,
789 01 Jedlí, jako osobě neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat, možnost převzít si doporučenou písemnost a to
Oznámení o místě uložení písemnosti vedené pod č. j. KRPM-117432-2/ČJ-2025-1400DP ze dne 28. srpna 2025, určenou do vlastních rukou.
Tato písemnost je uložena u správního orgánu, který ji vyhotovil a adresát, nebo jeho právní zástupce (§33 správního řádu) si ji může vyzvednout na adrese Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje odbor služby dopravní policie v Olomouci na ulici Tř. Kosmonautů č. 189/10, 771 36 Olomouc v úřední dny v době od 7:00 do 15:00 hod. po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení i bez jeho převzetí (§25 odst. 2 věta třetí správního řádu) - DORUČENÍ veřejnou vyhláškou.
Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na internetové adrese www.policie.cz.
plk. Mgr. Dušan VĚŽENSKÝ
vedoucí odboru
Vyvěšeno dne: 22.09.2025
Sejmuto dne: 07.10.2025