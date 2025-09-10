Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost – Gheorghe VIRLAN

Č. j. KRPU-108589-25/ČJ-2025-040022-SV-MO 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, pracoviště Most, Pionýrů 2921, 431 00 Most, jako orgán příslušný podle § 164 odst. 1, písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 
pan(í) Gheorghe VIRLAN, nar. 17.12.2006, st. přísl. MDA, doklad: AP0919183, trv. bytem Vasieni-Ialoveni, PSČ: 6830, Moldavsko.
 
Výše jmenovaný si může vyzvednout tyto písemnosti: 
      
Usnesení o ustanovení opatrovníka  vydané pod č.j. KRPU-108589-22/ČJ-2025-040022-SV-MO   
 
z důvodu neznámého pobytu dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád.
 
Písemnosti si výše jmenovaný má možnost vyzvednout u správního orgánu, na adrese OPKPE Most, Pionýrů 2921, 434 01 Most v  době pondělí až pátek  07:00 – 15:00 h, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15 den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskoho-kraje-uredni-deska.aspx
 
telefonické spojení 974 438 811

                                                                                                                                   nprap. Daniel Bálint, v.r.
                                                                                                                                         vrchní inspektor
                                                                                                                                          tel. 974 438 811

Vyvěšeno dne: 10.09.2025
Sejmuto dne: 26.09.2025
 

