Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost – Gheorghe VIRLAN
Č. j. KRPU-108589-25/ČJ-2025-040022-SV-MO
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, pracoviště Most, Pionýrů 2921, 431 00 Most, jako orgán příslušný podle § 164 odst. 1, písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
pan(í) Gheorghe VIRLAN, nar. 17.12.2006, st. přísl. MDA, doklad: AP0919183, trv. bytem Vasieni-Ialoveni, PSČ: 6830, Moldavsko.
Výše jmenovaný si může vyzvednout tyto písemnosti:
Usnesení o ustanovení opatrovníka vydané pod č.j. KRPU-108589-22/ČJ-2025-040022-SV-MO
z důvodu neznámého pobytu dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnosti si výše jmenovaný má možnost vyzvednout u správního orgánu, na adrese OPKPE Most, Pionýrů 2921, 434 01 Most v době pondělí až pátek 07:00 – 15:00 h, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15 den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskoho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení 974 438 811
nprap. Daniel Bálint, v.r.
vrchní inspektor
tel. 974 438 811
Vyvěšeno dne: 10.09.2025
Sejmuto dne: 26.09.2025