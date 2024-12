Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o možnosti převzít písemnost - Eduard SUSLOV, Volodymyr ZHELIBA

Č. j. KRPT-81755-102/TČ-2024-070481

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

územní odbor Nový Jičín

oddělení hospodářské kriminality

Divadelní 879/3

741 11 Nový Jičín

Č. j. KRPT-81755-102/TČ-2024-070481 Nový Jičín 16. prosince 2024

Počet stran: 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o možnosti převzít písemnost

K č. j.KRPT-81755/TČ-2024-070481

Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OHK SKPV Nový Jičín v trestním řízení č.j. KRPT-81755/TČ-2024-070481:

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobám:

Eduard SUSLOV, nar. 20.09.1970 v RIVNE, trv. bytem Ke Hřbitovu č. p. 923, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česko

a

Volodymyr ZHELIBA, nar. 15.02.1989 v SOLONYTSIVKA, trv. bytem Sedláčkova 2902/18, 628 00 Brno-Líšeň, Česko

možnost převzetí následující písemnosti:

1) Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 3 tr. řádu ze dne 12.prosince 2024 vedené pod č. j. KRPT-81755-101/TČ-2024-070481, ve věci zrušení zajištění fin. prostředků na bankovních účtech.

Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť ke jmenovaným byly zjištěny adresy pobytu, kdy však na těch si písemnosti řádné nepřebírají. Dále bylo zjištěno, že uvedené osoby se na těchto adresách nezdržují. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou další doručovací adresu jmenovaného, na které by bylo možno písemnost doručit.

Adresáti si můžou písemnost vyzvednout u policejního orgánu SKPV OHK ÚO Nový Jičín, a to v Novém Jičíně ulice Divadelní 3 Nový Jičín, a to každý pracovní den v době od 7:30 hod do 14:30 hod, a to do 5 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.



nprap. Jan Vévoda

vrchní inspektor

tel: 974735347

jan.vevoda@pcr.cz

DS:n5hai7v



Vyvěšeno dne: 17.12.2024

Sejmuto dne: 23.12.2024

