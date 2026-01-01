Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DIRO Robert

Č. j. KRPM-144865-39/TČ-2025-141216 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov
Obvodní oddělení Prostějov 2
Janáčkova 2, 796 01 Prostějov

Č. j. KRPM-144865-39/TČ-2025-141216

Prostějov 7. ledna 2026

V Ý Z V A
podle § 64 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním

K  VYZVEDNUTÍ PÍSEMNOSTI

- usnesení o zajištění finančních prostředků podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu vydané policejním orgánem Policie ČR, KŘP Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 2, pod číslem jednacím KRPM-144865-10/TČ-2025-141216.

Adresát: Robert Diro, nar. 23.02.1991
Doručovací adresa: Vančurova 4541/9, Brno - Židenice, 615 00

Útvar policie, u něhož jsou písemnosti připraveny k vyzvednutí:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov
Obvodní oddělení Prostějov 2
Janáčkova 2, 796 01 Prostějov

Jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou. Vzhledem k tomu, že je adresát na doručovací adrese neznámý, byla u policejního orgánu zmíněná zásilka uložena.

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout na shora uvedené adrese každý pracovní den v době od 07:00 do 19:00 hod.

Lhůta pro vyzvednutí písemnosti činí 10 dnů od vyvěšení výzvy na Úřední desce Policie ČR.

S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poučení: Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Doručující policista: nprap. Bc. Oldřich Tomášek, vrchní inspektor, tel.:974781754, 974781701

npor. Mgr. Radim Vaněk
vedoucí oddělení


Vyvěšeno dne: 07.01.2026
Sejmuto dne: 18.01.2026

