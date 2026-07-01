Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost - Darius Ovidiu Boitor
Č. j. KRPB-102722-7/ČJ-2026-0600DP-ŠME, Darius Ovidiu Boitor, roč. 2002
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor služby dopravní policie
Č.j. KRPB-102722-7/ČJ-2026-0600DP-ŠME Brno 03. července 2026
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
oznámení o možnosti převzít rozhodnutí
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie jako věcně příslušný správní orgán rozhodující ve smyslu ustanovení § 95, § 97 odst. 3 a § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje
v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, že:
- Darius Ovidiu Boitor, nar. 8. 10. 2002, státní příslušnost Rumunsko
má možnost převzít si písemnost určenou do vlastních rukou:
- rozhodnutí č.j. KRPB-102722-6/ČJ-2026-0600DP-ŠME vydané ve zkráceném přezkumném řízení dne 25. května 2026, kterým se ruší pravomocné rozhodnutí orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát Břeclav, č.j. KRPB-95326/PŘ-2026-060406-VAK formou bloku na pokutu na místě nezaplacenou série VA/2025 evidenčního čísla A 0125128 a to na adrese:
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, ul. Kounicova 24, Brno, PSČ 611 32 na Odboru služby dopravní policie, v pracovních dnech Po – Pá v době od 07.30 do 14.30 hod.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou z důvodu, že se osobě prokazatelně nedaří doručovat.
Pokud nebude písemnost převzata do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den této lhůty za den DORUČENÍ veřejnou vyhláškou.
Zpracoval: kpt. Mgr. Jiří Šmerda, vrchní komisař OSDP
plk. Ing. Marek Kalousek, vedoucí odboru
Vyvěšeno dne: 03.07.2026
Sejmuto dne: 18.07.2026