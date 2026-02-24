Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ČERVEŇÁKOVÁ Nikola
Č. j. KRPM-161735-128/TČ-2025-141215
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov
Obvodní oddělení Prostějov 1
Újezd 12, 796 01 Prostějov
Prostějov 23. února 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPM-161735/TČ-2025-141215:
oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
osobě: Nikola ČERVEŇÁKOVÁ, nar. 28.07.1995, trv. bytem 1. máje č. p. 626, 357 35 Chodov, možnost převzetí následující písemnosti:
- Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 30.11.2025 vedené pod č. j. KRPM-161735-11/TČ-2025-141215, vydaného policejním orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu;
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť výše jmenovaná se na poslední uvedené adrese nezdržuje. Současná adresa jeho pobytu není policejnímu orgánu není známa. Policejní orgán tak nemá k dispozici žádnou aktuální doručovací adresu výše jmenované osoby.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, Újezd 12, 796 01 Prostějov, a to každý pracovní den, do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, po telefonické dohodě.
nprap. Kamila Navrátilová
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 24.02.2026
Sejmuto dne: 11.03.2026